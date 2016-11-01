بنكيران من الرباط: المغاربة هما المسؤولين على النظافة ماشي الدولة ﻿

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، إن من الأمور السيئة التي استقرت في أذهان المغاربة هي أن النظافة مسؤولية الدولة، موضحا بأن المواطن هو المسؤول الأول عن نظافة

''شوف تيفي''

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، إن من الأمور السيئة التي استقرت في أذهان المغاربة هي أن النظافة مسؤولية الدولة، موضحا بأن المواطن هو المسؤول الأول عن نظافة ببلاده.

وافتتح عبد الإله بنكيران اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، المؤتمر العام 14 لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية تحت شعار ''تقنيات التنمية المستدامة للمدن''،وألقى بهذه المناسبة كلمة تطرق من خلالها

للعديد من النقاط المتعلقة بالطرق المعتمدة للنهوض وتطوير المدن.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' يأتي تنظيم المؤتمر لتعزيز تطوير برامج بناء القدرات والارتقاء بمستويات التنمية والخدمات والمرافق البلدية التي تساهم في النمو والإزدهار للارتقاء بواقع

المدن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعمرانية

.



