 ها علاش الرميد مبغاش يرجع وزير.. جمع رحيلو من الرباط وداه لدارو فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص محاولات فرار نزيلات من إصلاحية البنات في كازا+صور | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص محاولات فرار نزيلات من إصلاحية البنات في كازا+صور

الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير | ثقافة و فنون

الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير

جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش | ثقافة و فنون

جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات

الأميرة للا سلمى تحضر افتتاح أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تحضر افتتاح أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة

مؤلم.. شاب ملقب بـ زازي اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا | مجتمع

مؤلم.. شاب ملقب بـ ''زازي'' اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة صابرين | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل

بنكيران من الرباط: المغاربة هما المسؤولين على النظافة ماشي الدولة | بوليتيك

بنكيران من الرباط: المغاربة هما المسؤولين على النظافة ماشي الدولة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

ها علاش الرميد مبغاش يرجع وزير.. جمع رحيلو من الرباط وداه لدارو فكازا

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 12:57 ها علاش الرميد مبغاش يرجع وزير.. جمع رحيلو من الرباط وداه لدارو فكازا | بوليتيك
ها علاش الرميد مبغاش يرجع وزير.. جمع رحيلو من الرباط وداه لدارو فكازا
علمت ''شوف تيفي'' أن حديثا يسود داخل حزب العدالة والتنمية، حول إمكانية مواصلة مصطفى الرميد مشواره في عالم الاستوزار من عدمه، خاصة وأن الوزير، تقول مصادر إعلامية، عبر عن عدم رغبته في التواجد في

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن حديثا يسود داخل حزب العدالة والتنمية، حول إمكانية مواصلة مصطفى الرميد مشواره في عالم الاستوزار من عدمه، خاصة وأن الوزير، تقول مصادر إعلامية، عبر عن عدم رغبته في التواجد في الحكومة الثانية التي يسعى بنكيران إلى تشكيلها بعد مرحلة البلوكاج السياسي.
وتبعا للمصادر ذاتها، إن مصطفى الرميد قام مؤخرا بنقل أثاث منزله بالرباط إلى مدينة الدار البيضاء، ليطلب بعد ذلك من بنكيران عدم اقتراح اسمه للاستوزار من جديد، غير أن بنكيران، تضيف المصادر نفسها رفض الأمر، ليصر على مرافقة الرميد له خلال النسخة الثانية من حكومته، سواء بتجديد الثقة فيه على مستوى وزارة العدل والحريات، أو باقتراحه في منصب وزير دولة.
وفي سياق بحث بنكيران عن البروفايل الأنسب لحمل الحقائب الوزارية باسم حزبه، تقول مصادر مطلعة على مطبخ البيجيدي، إن بنكيران حاول وما يزال، إقناع الكبار داخل حزب العدالة والتنمية، من أجل استقطاب كفاءات تكنوقراطية، وصبغها بلون حزبه، ثم استوزارها، حتى وإن كانت بعيدة عن أي تعاطف مع الخط السياسي للبيجيدي.. ما يعني أن بنكيران، يسعى إلى توسيع لائحة الوزراء لتشمل أسماء أخرى بالحزب أو لتعويض بعض المستوزرين سابقا.. خاصة وأن هناك من أبدى رغبة في عدم الاستوزار، كمصطفى الرميد...
لكن من هاذ الشي كامل هل سنرى الرميد في ثاني حكومة في عهد بنكيران ... الله أعلم.



 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بنكيران مصطفى الرميد الاستوزار الحكومة التكنوقراط البيجيدي وزارة العدل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية

الأميرة للا سلمى تحضر افتتاح أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تحضر افتتاح أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة

بنكيران من الرباط: المغاربة هما المسؤولين على النظافة ماشي الدولة | بوليتيك

بنكيران من الرباط: المغاربة هما المسؤولين على النظافة ماشي الدولة

عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان | بوليتيك

عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الدارالبيضاء تتفوق على إسطنبول التركية في هذا المجال | مال و أعمال
منذ 8 ثواني

الدارالبيضاء تتفوق على إسطنبول التركية في هذا المجال

السيدا مازل كاينة فالمغرب و هاعلاش | خارج البلاطو

السيدا مازل كاينة فالمغرب و هاعلاش

من مؤتمر العواصم و المدن الإسلامية بالرباط..بن كيران للمُصورين: من الإسلام ألا تزعجونني | خارج البلاطو

من مؤتمر العواصم و المدن الإسلامية بالرباط..بن كيران للمُصورين: من الإسلام ألا تزعجونني

وضع كاميرات مراقبة لوالدته فى دار المسنين وما أكتشفه كان فظيع ومرعب | زووم

وضع كاميرات مراقبة لوالدته فى دار المسنين ''وما أكتشفه كان فظيع ومرعب''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص محاولات فرار نزيلات من إصلاحية البنات في كازا+صور | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص محاولات فرار نزيلات من إصلاحية البنات في كازا+صور

الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير | ثقافة و فنون

الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير

جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش | ثقافة و فنون

جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات

﻿ ﻿
اليوم 13:33 GMT

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.