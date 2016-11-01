ها علاش الرميد مبغاش يرجع وزير.. جمع رحيلو من الرباط وداه لدارو فكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حديثا يسود داخل حزب العدالة والتنمية، حول إمكانية مواصلة مصطفى الرميد مشواره في عالم الاستوزار من عدمه، خاصة وأن الوزير، تقول مصادر إعلامية، عبر عن عدم رغبته في التواجد في

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن حديثا يسود داخل حزب العدالة والتنمية، حول إمكانية مواصلة مصطفى الرميد مشواره في عالم الاستوزار من عدمه، خاصة وأن الوزير، تقول مصادر إعلامية، عبر عن عدم رغبته في التواجد في الحكومة الثانية التي يسعى بنكيران إلى تشكيلها بعد مرحلة البلوكاج السياسي.

وتبعا للمصادر ذاتها، إن مصطفى الرميد قام مؤخرا بنقل أثاث منزله بالرباط إلى مدينة الدار البيضاء، ليطلب بعد ذلك من بنكيران عدم اقتراح اسمه للاستوزار من جديد، غير أن بنكيران، تضيف المصادر نفسها رفض الأمر، ليصر على مرافقة الرميد له خلال النسخة الثانية من حكومته، سواء بتجديد الثقة فيه على مستوى وزارة العدل والحريات، أو باقتراحه في منصب وزير دولة.

وفي سياق بحث بنكيران عن البروفايل الأنسب لحمل الحقائب الوزارية باسم حزبه، تقول مصادر مطلعة على مطبخ البيجيدي، إن بنكيران حاول وما يزال، إقناع الكبار داخل حزب العدالة والتنمية، من أجل استقطاب كفاءات تكنوقراطية، وصبغها بلون حزبه، ثم استوزارها، حتى وإن كانت بعيدة عن أي تعاطف مع الخط السياسي للبيجيدي.. ما يعني أن بنكيران، يسعى إلى توسيع لائحة الوزراء لتشمل أسماء أخرى بالحزب أو لتعويض بعض المستوزرين سابقا.. خاصة وأن هناك من أبدى رغبة في عدم الاستوزار، كمصطفى الرميد...

لكن من هاذ الشي كامل هل سنرى الرميد في ثاني حكومة في عهد بنكيران ... الله أعلم.







