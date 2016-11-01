عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتدارس رفقة حليفه ،حزب الاتحاد الدستوري العديد من النقاط المتعلقة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة .

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتدارس رفقة حليفه ،حزب الاتحاد الدستوري العديد من النقاط المتعلقة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة .

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا الاجتماع،تجري فعالياته بالبرلمان، وبالتحديد داخل القاعة المغربية، حيث من المحتمل أن يصل أطرافه إلى قرار نهائي بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة .

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش و عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس،دخلا في مشاورات عدة لكنهما لم يصلا إلى اتفاق نهائي يرضيهما معا بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة.