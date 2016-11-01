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عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 12:28 عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان | بوليتيك
عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان
علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتدارس رفقة حليفه ،حزب الاتحاد الدستوري العديد من النقاط المتعلقة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة .

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتدارس رفقة حليفه ،حزب الاتحاد الدستوري العديد من النقاط المتعلقة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة .

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا الاجتماع،تجري فعالياته بالبرلمان، وبالتحديد داخل القاعة المغربية، حيث من المحتمل أن يصل أطرافه إلى قرار نهائي بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة .

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش و عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس،دخلا في مشاورات عدة لكنهما لم يصلا إلى اتفاق نهائي يرضيهما معا بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة.

 

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المغرب شوف تيفي عزيز اخنوش القاعة المغربية الاتحاد الدستوري الاجتماع الملك محمد السادس

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