عاجل..أخنوش يحسم دخوله للحكومة من داخل البرلمان ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتدارس رفقة حليفه ،حزب الاتحاد الدستوري العديد من النقاط المتعلقة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة .
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا الاجتماع،تجري فعالياته بالبرلمان، وبالتحديد داخل القاعة المغربية، حيث من المحتمل أن يصل أطرافه إلى قرار نهائي بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة .
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش و عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس،دخلا في مشاورات عدة لكنهما لم يصلا إلى اتفاق نهائي يرضيهما معا بخصوص المشاركة في تشكيل الحكومة.
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