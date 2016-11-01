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عاجل:بعد التأجيل.. النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 12:26 عاجل:بعد التأجيل.. النطق بالحكم في قضية الطالبة صابرين | حوادث و حقوق
عاجل:بعد التأجيل.. النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''
بعد التأجيل،تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري،إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حيث تنعقد جلسة محاكمة المتورطين في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي

شوف تيفي:


بعد التأجيل،تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري،إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حيث تنعقد جلسة محاكمة المتورطين في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر .

و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و صديقه أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.

للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.


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