فضيحة..ضبط سيدة متزوجة رفقة عشيقها الشاب على فراش الزوجية بامنتانونت..وها كيفاش حصلهم والد الزوج ﻿

اهتز دوار ''ايت واعراب'' بجماعة ادويران بامنتانوت، ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية، بعد أن تم ضبط سيدة متزوجة في حالة تلبس وهي تمارس الجنس مع عشيقها الشاب على فراش الزوجية مستغلة غياب

''شوف تيفي''



اهتز دوار ''ايت واعراب'' بجماعة ادويران بامنتانوت، ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع فضيحة أخلاقية، بعد أن تم ضبط سيدة متزوجة في حالة تلبس وهي تمارس الجنس مع عشيقها الشاب على فراش الزوجية مستغلة غياب زوجها عن المنزل نظرا لعمله في مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب البالغ من العمر 29 سنة، استغل غياب زوج عشيقته البالغة من العمر 27 سنة وهي أم لثلاثة أبناء، ودخل في علاقة جنسية مع هذه الأخيرة فوق فراش الزوجية، وهو الأمر الذي اكتشفه والد الزوج، والذي سارع إلى وضع قفل على باب المنزل وإبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بالمنزل وقامت باعتقال الزوجة وعشيقها، وقد تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

