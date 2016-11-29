بالصورة..هذا ما قالته الفنانة سميرة بلحاج بعد وفاة والدتها ﻿

بتأثر كبير،نعت الفنانة المغربية سميرة بلحاج،والدتها التي غادرت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.

''شوف تيفي''

بتأثر كبير،نعت الفنانة المغربية سميرة بلحاج،والدتها التي غادرت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت الفنانة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تدوينة مؤثرة '' مي مشات ليا .... الله يرحمها ... وامي رجعي راني مامتيقاش''.

وتفاعل عشاق الفنانة معها، حيث قدم لها الجميع المواساة مطالبين إياه بالصبر على قضاء الله وقدره.

