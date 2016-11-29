بالصورة..هذا ما قالته الفنانة سميرة بلحاج بعد وفاة والدتها ﻿

''شوف تيفي''
بتأثر كبير،نعت الفنانة المغربية سميرة بلحاج،والدتها التي غادرت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.
وكتبت الفنانة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تدوينة مؤثرة '' مي مشات ليا .... الله يرحمها ... وامي رجعي راني مامتيقاش''.
وتفاعل عشاق الفنانة معها، حيث قدم لها الجميع المواساة مطالبين إياه بالصبر على قضاء الله وقدره.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.