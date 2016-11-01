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مثير..فنان مغربي يقاضي ''البيغ'' أمام القضاء و ها علاش

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 11:22 مثير..فنان مغربي يقاضي البيغ أمام القضاء و ها علاش | ثقافة و فنون
مثير..فنان مغربي يقاضي ''البيغ'' أمام القضاء و ها علاش
وجه الفنان المغربي فيصل عزيز اتهامات مباشرة لشركة الإنتاجDBF التي يرأسها توفيق حازب المعروف بدون ''بيغ '' مغني الراب، بتعطيل مساره الفني و إقبار أعماله، الأمر الذي اضظر معه إلى اتباع المسطرة

شوف تيفي
وجه الفنان المغربي فيصل عزيز اتهامات مباشرة لشركة الإنتاجDBF التي يرأسها توفيق حازب المعروف بدون ''بيغ '' مغني الراب، بتعطيل مساره الفني و إقبار أعماله، الأمر الذي اضظر معه إلى اتباع المسطرة القانونية، سيما أن مغنيين آخرين، عاشوا مشاكل أخرى مع الشركة ذاتها، منهم جوديا و أمين أيوبي و جيهان بوكرين على حد تعبيره ليومية الصباح.

و قالت اليومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المغني فيصل عزيزي من ضحايا شركة البيغ مشيرا ، إلى أن مسؤولي الشركة حاولوا عرقلة مساره الفني و كانوا سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة طويلة، وابتعاده عنها.

و أوضح عزيزي الذي طرح أغنية جديدة ''ماكاين باس'' على شكل فيديو كليب إلى الساحة الفنية بعمل من إنتاج شركة البيغ وفق الاتفاق الذي كان يجمعه بها و بالشكل الذي اتفق عليه ''فوجئ'' بعراقيل تحول دون ذلك،مشيرا إلى أنه توصل برسالة إلكترونية من صاحبة الشركة يؤكد فيها أنه مضطر ألا ينفد ما جاء في العقد باعتبار أن الشركة لا تستفيد من عزيزي.

 

 

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شوف تيفي المغرب البيغ مقاضاة فنان مغربي فيصل عزيز

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