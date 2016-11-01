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عاجل:الموت يفجع الفنانة سميرة بلحاج

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 11:10 عاجل:الموت يفجع الفنانة سميرة بلحاج | ثقافة و فنون
عاجل:الموت يفجع الفنانة سميرة بلحاج
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل أن والدة الفنانة المغربية سميرة بلحاج توفيت صباح اليوم الثلاثاء بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

شوف تيفي
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل أن والدة الفنانة المغربية سميرة بلحاج توفيت صباح اليوم الثلاثاء بأحد مستشفيات الدار البيضاء.
وكانت والدة سميرة قد دخلت في غيبوبة، دخلت على إثرها إحدى المصحات لكن الإرادة الإلهية كانت فوق الجميع لتلتحق بالرفيع الأعلى صباح اليوم.
وتعازينا الحارة للفنانة سميرة بلحاج وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

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سميرة بلحاج وفاة شوف تيفي الدار البيضاء

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