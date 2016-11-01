 فضيحة..تشييد 120 مرحاض بمجلس النواب بمليار و 400 مليون سنتيم ﻿
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فضيحة..تشييد 120 مرحاض بمجلس النواب بمليار و 400 مليون سنتيم

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 10:11 فضيحة..تشييد 120 مرحاض بمجلس النواب بمليار و 400 مليون سنتيم | بوليتيك
فضيحة..تشييد 120 مرحاض بمجلس النواب بمليار و 400 مليون سنتيم
يتداول في ردهات مجلس النواب العاطل عن العمل، جراء تأخر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في تشكيل أغلبيته، فضيحة جديدة أزكمت أنوف الذين سمعوا بها، وأثارت استغرابهم، ذلك أن إدارة المجلس أرادت إصلاح

"شوف تيفي"

يتداول في ردهات مجلس النواب العاطل عن العمل، جراء تأخر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في تشكيل أغلبيته، فضيحة جديدة أزكمت أنوف الذين سمعوا بها، وأثارت استغرابهم، ذلك أن إدارة المجلس أرادت إصلاح وتشييد 120 مرحاضا، كي تكون بمواصفات دولية عصرية، فوضعت لها صفقة مكلفة جدا،وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وحسب اليومية فإن صفقة إصلاح وتشييد 120 مرحاضا، تعتبر فضيحة بامتياز لأنها ستكلف مليار و400 مليون، بينما 38 مرحاضا شيدت، أخيرا، في البناية الجديدة التي ألحقت بالمجلس والتي كانت في السابق مقر الخزينة العامة.

وأوضحت اليومية أن غياب لجنة المراقبة المالية الداخلية، التي كان يطلق عليها في السابق "لجنة العشرين " أو تساهلها في صرف الملايير بمجلس النواب، أطلق العنان لبعض المسؤولين غالبا عن " حسن نية " صفقات مثيرة للجدل، بعضها كتب له أن يتحقق والبعض الآخر جمد لأسباب تظل مجهولة، إذ لم يتم نشر تقاريرها منذ عقود دخلت.

واعتبرت اليومية أن فضيحة المراحيض التي أراد لها المسؤولون عنها أن تكون بمواصفات دولية تليق بمؤسسة تشريعية محترمة، انضافت إلى فضيحة اقتناء سيارات جديدة، كلفت 400 مليون، علما أن مرآب مجلس النواب كان يضم حظيرة سيارات تم اقتناؤها بـ30 مليونا، وتعرضت لأعطاب تقنية، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تعرض السيارات المخصصة للمجالس الدستورية، بينها البرلمان بمجلسيه، والوزارات، والمؤسسات التعليمية، البالغ عددها 80 ألف سيارة، لأعطاب كل 3 سنوات، وهي التي تكلف سنويا 110 ملايير من الوقود الذي يمنح لها مجانا، تدفع من الميزانية العامة، المستخلصة من جيوب دافعي الضرائب.

وأشارت اليومية إلى أن مجلس المستشارين يوجد بدوره في زوبعة فضائح أزكمت الأنوف جراء اقتناء حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، سيارات فارهة قاربت المليار، أثارت ضجة وصراعا بين نواب الرئيس ورؤساء الفرق والبرلمانيين، الذين أرادوها أن تكون رهن إشارتهم، لكن بنشماس رفض لوجود ميزانية خاصة بتنقل البرلمانيين، فيما اعتبر طلبه لمديرية الأمن بـ "اعتقال " سيارة خليفته الاستقلالي محمد الأنصاري، الذي استعملها أثناء مشاركته في مؤتمر كوب 22، غير ذي سند قانوني، لأنه مطلوب منه مراسلة وزير العلاقات مع البرلمان الذي عليه مراسلة رئيس الحكومة، الذي بدوره عليه أن يراسل وزيره في الداخلية، الذي عليه مكاتبة المدير العام للأمن، وهي دورة بيروقراطية طويلة أثارت نقاشا حادا وسط مكتب مجلس المستشارين.

 

 

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