لمحاربة السيدا..انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس وجمع التبرعات في نسختها السادسة ﻿

تحت شعار «وقف زحف الوباء معركة مستمرة »، نظمت جمعية محاربة السيدا مساء يوم الإثنين بالدارالبيضاء لقاءا صحفيا أعطت من خلاله انطلاقة الحملة التحسيسية ضد داء السيدا في نسختها السادسة والتي ستمتد من

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تحت شعار «وقف زحف الوباء معركة مستمرة »، نظمت جمعية محاربة السيدا مساء يوم الإثنين بالدارالبيضاء لقاءا صحفيا أعطت من خلاله انطلاقة الحملة التحسيسية ضد داء السيدا في نسختها السادسة والتي ستمتد من فاتح دجنبر المقبل إلى 31 من نفس الشهر.

الغرض من هذه الحملة،حسب المسؤولين ، تحسيس المواطنين بأخطار هذا الداء الخبيت، وكذا جمع التبرعات لتطوير إمكانيات وقف زحف السيدا وتمكين الاشخاص حاملي الفيروس من الولوج للعلاج.

وبهذا الشأن صرح نائب رئيسة جمعية محاربة السيدا مهدي القرقوري خلال الندوة الصحفية أنه من بين أهداف هذه الحملة التحسيسية والتوعوية هو :

تحسيس وإعلام المواطنين للقيام بالتحليلات الخاصة بالسيدا ومواجهة الأشخاص الحاملين للفيروس المجتمع بلإضافة إلى جمع التبرعات بهدف محاربة الفيروس والتكفل بالمرضى.

النسخة السادسة لسيداكسيون المغرب هو حدث مهم في مجال محاربة السيدا في المملكة، كما أن هذا الحدث سيُرافق بوصلات إشهارية وبرامج تلفزيونية من خلال استضافة خبراء للتواصل مع المتتبعين كما أنه سيتم وضع ملصقات في الأماكن العمومية ومنشورات إعلامية في كافة المنابر الصحافية و اخيرا تنظيم حملة تواصلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.