 مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل ﻿
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مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 02:16 مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل
احتلت مدينة الدار البيضاء، الرتبة الرابعة دوليا متقدمة على مدينة اسطنبول التركية، من حيث جودة المستوى المعيشي لساكنة العاصمة الاقتصادية، حيث انتقل المغرب من الرتبة 120 إلى الرتبة 126.

"شوف تيفي"

احتلت مدينة الدار البيضاء، الرتبة الرابعة دوليا متقدمة على مدينة اسطنبول التركية، من حيث جودة المستوى المعيشي لساكنة العاصمة الاقتصادية، حيث انتقل المغرب من الرتبة 120 إلى الرتبة 126.

واعتبر القائمون على تسيير أمور مدينة الدار البيضاء التي تعد أكبر مدينة بالمغرب، هذا التقدم الحاصل في ترتيبها على المستوى الدولي مؤشرا على التطور الملموس للمدينة.

وقال محمد الجواهري المدير العام لشركة التنمية المحلية "كازا افينت" في تصريح لـ "شوف تيفي" خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها تحت شعار "نحن كزبلانكا"، يوم الاثنين، "قال" إن عدم الاستقرار السياسي في تركيا ساهم في تقدم مدينة الدار البيضاء درجة واحدة على مدينة إسطنبول على مستوى مؤشر المناخ السياسي".

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