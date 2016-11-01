 ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل

ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش | حوادث و حقوق

ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش

عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة..

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل | دولي

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا | مجتمع

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 01:04 ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش | حوادث و حقوق
ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش
شهدت منطقة الداوديات بمدينة مراكش، ليلة اليوم الاثنين، فوضى عارمة، تسبب فيها شاب ''ولد الفشوش'' كان في حالة سكر طافح رفقة عشيقته.

 ''شوف تيفي''

شهدت منطقة الداوديات بمدينة مراكش، ليلة اليوم الاثنين، فوضى عارمة، تسبب فيها شاب ''ولد الفشوش'' كان في حالة سكر طافح رفقة عشيقته.

وحسب مصادر مراكشية فإن الشاب وعشيقته، قاما بتكسير زجاج سيارة مركونة بمكان عربدتهما ، وتسببا في إدخال الرعب والهلع الشديد في نفوس المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الأمن، قامت باعتقال الشاب وهو ابن شرطي وعشيقته، حيث تم اقتيادهما معا إلى ولاية مراكش من أجل التحقيق معهما.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواطنين مصالح الأمن ولاية مراكش ولد الفشوس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ | حوادث و حقوق

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قايد بمنطفة سباتة جْرى على متشرد و صيفطو السبيطار و ها شنو وقع | بــووز
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..قايد بمنطفة سباتة جْرى على متشرد و صيفطو السبيطار و ها شنو وقع

الجواهري لشوف تيفي: مدينة الدار البيضاء تتفوق على مدينة إسطنبول التركية و ها علاش | مال و أعمال

الجواهري لشوف تيفي: مدينة الدار البيضاء تتفوق على مدينة إسطنبول التركية و ها علاش

بالفيديو..سيناريو إصلاحية عكاشة يتكرر..لحظة هروب نزيلات خيرية البنات بالدار البيضاء..شوفو أشنو وقع | بــووز

بالفيديو..سيناريو إصلاحية عكاشة يتكرر..لحظة هروب نزيلات خيرية البنات بالدار البيضاء..شوفو أشنو وقع

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 نونبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
منذ 43 دقيقة

مدينة الدار البيضاء تتقدم على مدينة اسطنبول التركية وتحقق مرتبة مشرفة دوليا..وهذه هي التفاصيل

ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش | حوادث و حقوق

ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش

عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة..

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور

﻿ ﻿
اليوم 00:06 GMT

عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.