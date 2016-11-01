ولد الفشوش سكران ودار روينة هو وصاحبتو في مراكش..وها كيفاش ﻿

شهدت منطقة الداوديات بمدينة مراكش، ليلة اليوم الاثنين، فوضى عارمة، تسبب فيها شاب ''ولد الفشوش'' كان في حالة سكر طافح رفقة عشيقته.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة الداوديات بمدينة مراكش، ليلة اليوم الاثنين، فوضى عارمة، تسبب فيها شاب ''ولد الفشوش'' كان في حالة سكر طافح رفقة عشيقته.

وحسب مصادر مراكشية فإن الشاب وعشيقته، قاما بتكسير زجاج سيارة مركونة بمكان عربدتهما ، وتسببا في إدخال الرعب والهلع الشديد في نفوس المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الأمن، قامت باعتقال الشاب وهو ابن شرطي وعشيقته، حيث تم اقتيادهما معا إلى ولاية مراكش من أجل التحقيق معهما.