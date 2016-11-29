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عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 00:48 عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة | ثقافة و فنون
عاجل وبالصور.. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة
كشفت جريدة ''نيويورك بوست'' الأمريكية، قبل قليل، بأن قاضي الحريات الأمريكي ببروكلين صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمها الفنان المغربي سعد لمجرد الذي دفع كفالة وفر من الولايات المتحدة

 ''شوف تيفي''


كشفت جريدة ''نيويورك بوست'' الأمريكية، قبل قليل، بأن قاضي الحريات الأمريكي ببروكلين صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمها الفنان المغربي سعد لمجرد الذي دفع كفالة وفر من الولايات المتحدة عقب تورطه في اغتصاب فتاة أمريكية تبلغ 20 عاما سنة 2010.

وعلاقة بالموضع، كشف موقع ''دناي أنفو'' أن المدعي العام بمنطقة بروكلين ، قرر اليوم الاثنين، تدارس إمكانية مطالبة فرنسا بتسليم لمجرد المسجون بسجن فلوري بباريس وذلك بعد الانتهاء من محاكمته بفرنسا لتورطه في قضية اغتصاب سنة 2010.

وأوضح الموقع الموجود على مستوى ولاية نيويورك أن سعد لمجرد تواجهه 21 تهمة من بينها الاعتداء الجنسي والضرب والتحرش، مشيرا إلى أن المدعي العام بمكتب بروكلين، قال ''إن أمر المطالبة بتسليم سعد المجرد من فرنسا قيد الاستعراض والدراسة بالرغم من أن قضيته أمام الادعاء العام ببروكلين''.
. سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة سعد لمجرد مشا فيها وغرق.. النائب العام بأمريكا يطالب فرنسا بتسليمه ويوجه له 21 تهمة.. وهذه هي التفاصيل المحزنة

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد نيويورك بوست سجن فلوري سعد لمجرد

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