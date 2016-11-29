عاجل..بعد عكاشة..نايضة في إصلاحية البنات في كازا ومحاولة فرار جماعية..وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

تعرف إصلاحية البنات الواقعة على مستوى منطقة الفداء درب السلطان، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تقوم المصالح الأمنية بتطويق الإصلاحية لمنع النزيلات من تنفيذ خطتهن للفرار.

''شوف تيفي''

تعرف إصلاحية البنات الواقعة على مستوى منطقة الفداء درب السلطان، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تقوم المصالح الأمنية بتطويق الإصلاحية لمنع النزيلات من تنفيذ خطتهن للفرار.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن النزيلات، قمن بتكسير زجاج النوافذ، وخلقن الفوضى داخل الإصلاحية، في محاولة منهن تكرار سيناريو إصلاحية عكاشة قبل أشهر.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنات الوقاية المدنية، حلت بدورها بعين المكان، من أجل تعزيز التواجد الأمني بالقرب من الإصلاحية.