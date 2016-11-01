فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهرت خلاله ''أم'' وهي تلقن ابنها على فراش الموت الشهادتين بعد إصابته في غارة لطائرات النظام الروسي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهرت خلاله ''أم'' وهي تلقن ابنها على فراش الموت الشهادتين بعد إصابته في غارة لطائرات النظام الروسي.

وظهرت الأم المكلومة وهي تشجع ابنها الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على رفع ''سبابته'' والنطق بالشهادتين وهو فوق فراش الموت بإحدى المستشفيات بمدينة حمص الجريحة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي حلب وحمص، تعرفان في الأيام الأخيرة العديد من الغارات التي تشنها طائرات تابعة للنظام السوري ولحليفه الروسي ما خلف سقوط الآلاف من القتلى.