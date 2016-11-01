مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح ﻿

"شوف تيفي"
عثر مواطنون اليوم الاثنين، على رضيع متخلى عنه يبلغ من العمر حوالي سنة بالقرب من " دوار الكرين " بالفقيه بنصالح.
وحسب مصادر محلية فإن المواطنين، أبلغوا المصالح الأمنية، التي حلت على الفور بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية والديه أو الأشخاص المتورطين في التخلي عنه.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت بنقل الرضيع إلى جمعية باب الخير ببني ملال التي تعتني بالأطفال المتخلى عنهم .
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