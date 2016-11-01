صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا ﻿

وصل عدد المغاربة الذين يموتون بالسيدا سنويا إلى 900 شخص، في حين وصل عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة لحوالي 24 ألف مغربي إلى حدود شتنبر 2015، خمسون في المائة منهم يجهلون إصابتهم بالداء.

''شوف تيفي''

وصل عدد المغاربة الذين يموتون بالسيدا سنويا إلى 900 شخص، في حين وصل عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة لحوالي 24 ألف مغربي إلى حدود شتنبر 2015، خمسون في المائة منهم يجهلون إصابتهم بالداء.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن الإحصائيات الجديدة التي توصلت بها، من مصادر من وزارة الصحة تقول إن نسبة 25 في المائة من المصابين بداء السيدا تتمركز في جهة أكادير-سوس-ماسة-درعة، تليهما مراكش تانسيفت الحوز بـ 21 في المائة، وتأتي بعدها جهة الدار البيضاء سطات بـ 20 في المائة، مشيرة إلى أن 12 ألف من المتعايشين مع فيروس داء المناعة يجهلون إصابتهم بالفيروس.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها اليومية أن النساء ممتهنات الدعارة يشكلن 2 في المائة من المصابين بداء فقدان المناعة، و 4 في المائة من المصابين الآخرين هم رجال شواذ و 8 في المائة من المصابين هم متعاطون للمخدرات عبر الحقن، والذين يوجد أغلبهم بشمال المغرب، في حين أن الآخرين انتقل إليهم المرض عبر وسائل أخرى.