عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش ﻿

كشف الموقع المصري ''اليوم السابع'' أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت اليوم قرارًا بوقف المطرب المغربى محمد الريفى عن الغناء داخل مصر وعدم منحه التصاريح اللازمة للعمل لحين الالتزام مع شركة ''أم أس

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كشف الموقع المصري ''اليوم السابع'' أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت اليوم قرارًا بوقف المطرب المغربى محمد الريفى عن الغناء داخل مصر وعدم منحه التصاريح اللازمة للعمل لحين الالتزام مع شركة ''أم أس برودكشن'' للإنتاج الفنى لمالكها المنتج مصطفى السويفى وذلك لإخلال الريفى ببنود التعاقد.

وحسب ذات المصدر،صرح المنتج مصطفى السويفى بأنه قام برفع دعوى ضد الريفى داخل نقابة المهن الموسيقية بعد أن تبين له أن المطرب يقوم بعمل حفلات دون موافقه أو إذن الشركة المنتجة وبدون سداد الرسوم المقررة عليه وإخلاله ببنود العقد بالإضافة إلى أنه قام بالتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج المغربية دون معرفة منتجه بمصر وهذا الأمر تم معرفته بعد وقف إذاعة الأغانى على قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة المنتجة لذلك جاء قرار الوقف من نقابة المهن الموسيقية ولذلك قررت النقابة وقف المطرب من العمل والغناء داخل مصر .



