عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف المرصد الأوروبي للزلازل على موقعه الرسمي، قبل قليل، عن وقوع هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان وبالتحديد على بعد 25 كيلومتر من المدينة الشمالية.

''شوف تيفي''

كشف المرصد الأوروبي للزلازل على موقعه الرسمي، قبل قليل، عن وقوع هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان وبالتحديد على بعد 25 كيلومتر من المدينة الشمالية.

وأوضح الموقع بأن الهزة التي وقعت على الساعة السابعة مساء و34 دقيقة، وصلت قوتها لحوالي 2.5 على سلم ريشتر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي الناظور والحسيمية، شهدتا بداية السنة الحالية العشرات من الهزات الأرضية، بلغت أقواها حوالي 5.5 على سلم ريشتر.