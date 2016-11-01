سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل ﻿

كالعادة وفي انفرادها في كشف تفاصيل قضية سعد لمجرد بفرنسا، تحصلت ''شوف تيفي'' على معلومات مثيرة تظهر لأول مرة بخصوص المكان الذي اشتعلت به شرارة قضية ''المعلم''.

''شوف تيفي'':إ.ط

كالعادة وفي انفرادها في كشف تفاصيل قضية سعد لمجرد بفرنسا، تحصلت ''شوف تيفي'' على معلومات مثيرة تظهر لأول مرة بخصوص المكان الذي اشتعلت به شرارة قضية ''المعلم''.

فحسب مصدر موثوق لـ ''شوف تيفي'' فإن أحداث ليلة الشؤم على سعد المجرد، وقعت في الطابق الثالث بفندق ''ماريوت شونزلزيه''، وبالتحديد بغرفته التي تحمل الرقم 323، والتي خرجت منها الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' عارية بملابسها الداخلية وهي تصرخ بطريقة هستيرية، لتصادف في طريقها عاملة النظافة المدعوة ''مامادو بينا'' والتي أدلت بشهادتها بخصوص ما رأته للشرطة الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته بأن ''لورا بريول''، نزلت عارية إلى مكان ''الإستقبال'' بالفندق المذكور واقتربت من عامل الاستقبال والذي يحمل جنسية عربية.

وأوضح ذات المصدر بأن هناك احتمالا إلى أن تقوم الهيئة المدافعة عن ''لورا بريول'' باستدعاء عامل الاستقبال للإدلاء بشهادة أمام قاضي التحقيق وذلك من أجل تعزيز شهادة عاملة النظافة التي على ما يبدو كشفت تفاصيل مثيرة قد لا تخدم مصلحة ''سعد المجرد''.

تجدر الإشارة إلى أن الشاهدة الوحيدة التي ظهرت إلى حدود اللحظة في قضية سعد المجرد ستدلي غدا الثلاثاء بشهادتها أمام قاضي التحقيق بباريس على الساعة 10 والنصف صباحا، حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.