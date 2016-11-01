 سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل | دولي

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا | مجتمع

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل

سكوب.. شوف تيفي تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ | حوادث و حقوق

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ

الداخلية تقوم بضبط ومراقبة المواد المتفجرة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب | بوليتيك

الداخلية تقوم بضبط ومراقبة المواد المتفجرة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب

هام لسكان مدينة الدار البيضاء..هذه عناوين صيدليات الحراسة ليومه الإثنين | مجتمع

هام لسكان مدينة الدار البيضاء..هذه عناوين صيدليات الحراسة ليومه الإثنين

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 22:47 سكوب.. شوف تيفي تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل
كالعادة وفي انفرادها في كشف تفاصيل قضية سعد لمجرد بفرنسا، تحصلت ''شوف تيفي'' على معلومات مثيرة تظهر لأول مرة بخصوص المكان الذي اشتعلت به شرارة قضية ''المعلم''.

 ''شوف تيفي'':إ.ط

 كالعادة وفي انفرادها في كشف تفاصيل قضية سعد لمجرد بفرنسا، تحصلت ''شوف تيفي'' على معلومات مثيرة تظهر لأول مرة بخصوص المكان الذي اشتعلت به شرارة قضية ''المعلم''.

 فحسب مصدر موثوق لـ ''شوف تيفي'' فإن أحداث ليلة الشؤم على سعد المجرد، وقعت في الطابق الثالث بفندق ''ماريوت شونزلزيه''، وبالتحديد بغرفته التي تحمل الرقم 323، والتي خرجت منها الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' عارية بملابسها الداخلية وهي تصرخ بطريقة هستيرية، لتصادف في طريقها عاملة النظافة المدعوة ''مامادو بينا'' والتي أدلت بشهادتها بخصوص ما رأته للشرطة الفرنسية.

 وأضاف المصدر ذاته بأن ''لورا بريول''، نزلت عارية إلى مكان ''الإستقبال'' بالفندق المذكور واقتربت من عامل الاستقبال والذي يحمل جنسية عربية.

 وأوضح ذات المصدر بأن هناك احتمالا إلى أن تقوم الهيئة المدافعة عن ''لورا بريول'' باستدعاء عامل الاستقبال للإدلاء بشهادة أمام قاضي التحقيق وذلك من أجل تعزيز شهادة عاملة النظافة التي على ما يبدو كشفت تفاصيل مثيرة قد لا تخدم مصلحة ''سعد المجرد''.

 تجدر الإشارة إلى أن الشاهدة الوحيدة التي ظهرت إلى حدود اللحظة في قضية سعد المجرد ستدلي غدا الثلاثاء بشهادتها أمام قاضي التحقيق بباريس على الساعة 10 والنصف صباحا، حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد التحقيق باريس الشاهد العربي الغرفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان | ثقافة و فنون

سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان

عاجل:تأجيل المهرجان الإقليمي للثقافة والفنون الأصيلة بالخميسات لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:تأجيل المهرجان الإقليمي للثقافة والفنون الأصيلة بالخميسات لهذا السبب

بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو | ثقافة و فنون

بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو..بوطا تفركعات فكازا و ها شنو وقع لعائلة بسيطة | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

فيديو..''بوطا'' تفركعات فكازا و ها شنو وقع لعائلة بسيطة

الفيلم المغربي خفة الرجل 2016 - Film Marocain Khfat Rjel 2016 HD | قنوات أخرى

الفيلم المغربي خفة الرجل 2016 - Film Marocain Khfat Rjel 2016 HD

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد لمجرد | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد لمجرد

الحصاد اليومي : تفكيك عصابة إجرامية بمدينة فاس يتزعمها مجرم خطير‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : تفكيك عصابة إجرامية بمدينة فاس يتزعمها مجرم خطير‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 14 دقيقة

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا | مجتمع

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.