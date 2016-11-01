مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القاعة رقم 2 للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، شهدت اليوم محاكمة شيخ متورط في ابتزاز خليجيين بنشر فيديوهات وصور خاصة بهم وهم في أوضاع جنسية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن القاعة رقم 2 للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، شهدت اليوم محاكمة شيخ متورط في ابتزاز خليجيين بنشر فيديوهات وصور خاصة بهم وهم في أوضاع جنسية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر تورط رفقة شخصين آخرين مبحوث عنهما، في ابتزاز خليجيين ومطالبتهم بمبالغ مالية، وذلك بعد الإطاحة بهم في الفخ بالاعتماد على الانترنيت، حيث يعمدون إلى التواصل مع هؤلاء الضحايا ثم استدراجهم للتعري وأخذ وضعيات جنسية لهم من خلال إيهامهم بواسطة فيديوهات لفتيات عاريات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف شخص واحد بعد أن تم نصب كمين له خلال قيامه بتسلم مبلغ مالي من وكالة بنكية بعد ابتزازه لضحيته الخليجي.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها خلال جلسة اليوم الاثنين بالمحكمة المذكورة القاضي بإدانة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.