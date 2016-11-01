الداخلية تقوم بضبط ومراقبة المواد المتفجرة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب ﻿

تقوم خلال هذه الأيام، لجان تفتيش مكونة من عناصر الداخلية والأمن والوقاية المدنية والنيابات التعليمية، بزيارات لكافة المؤسسات الثانوية التأهيلية والإعدادية من أجل ضبط ومراقبة المواد الخطيرة

''شوف تيفي''

تقوم خلال هذه الأيام، لجان تفتيش مكونة من عناصر الداخلية والأمن والوقاية المدنية والنيابات التعليمية، بزيارات لكافة المؤسسات الثانوية التأهيلية والإعدادية من أجل ضبط ومراقبة المواد الخطيرة والقابلة للانفجار داخل المختبرات الكيميائية الموجودة بالمؤسسات التعليمية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء فإن مصادرها كشفت أن هذه الزيارات٬ التي تقوم بها لجان التفتيش٬ تندرج في إطار تجفيف منابع تزويد الجماعات الإرهابية بالمواد الأولية لصناعة القنابل والمتفجرات٬ التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية٬ مشيرة إلى أن وزارة الداخلية سبق أن وجهت تعليمات إلى كافة الأكاديميات التعليمية من أجل مراقبة وضبط جميع المواد الكيميائية والكهربائية الخطيرة التي تستعمل في المختبرات العلمية ومنع تسريبها خارج المؤسسات التعليمية حتى لا تقع في يد العناصر الإرهابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش المختصة في مكافحة الإرهاب والوقاية الاستباقية تركز حاليا نشاطها بكافة المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية بمنطقة الدار البيضاء٬ في انتظار أن يتم تعميم زياراتها بباقي ربوع المملكة.