البرلمان يضيء واجهة بنايته باللون البرتقالي من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.. وها علاش ﻿

أفاد البرلمان أنه انخراطا منه في الحملة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء (25 نونبر)،سيعمل على إضاءة واجهة مجلسيه باللون البرتقالي، وهو

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد البرلمان أنه انخراطا منه في الحملة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء (25 نونبر)،سيعمل على إضاءة واجهة مجلسيه باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة، طيلة الفترة الممتدة من 25 نونبر الجاري إلى 10 دجنبر القادم.

وذكر البرلمان في بلاغ له، اليوم الاثنين أن انخراطه في هذه المبادرة يأتي اعتبارا للدلالات الرمزية القوية التي تكتسيها هذه الحملة العالمية في التحسيس والتعبئة وتظافر كل الجهود لمواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووعيا بمخاطر ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

ويرمز اللون البرتقالي للحملة العالمية التي تم إطلاقها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر) تحت شعار ''16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي''، لمستقبل واعد، مشرق ينتظر النساء والفتيات، ومتفائل وبدون عنف