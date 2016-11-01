انفراد.. ها علاش ولد البوليسي قتل العشيقة ديالو في سيدي رحال ضواحي كازا ﻿

في جديد جريمة قتل شاب يدعى ''سامي'' وهو ابن شرطي لعشيقته قبل أسبوعين بمنطقة سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' أن الجاني ارتكب جريمته انتقاما من عشيقته لأنها نصبت عليه قيد حياتها في

''شوف تيفي''



في جديد جريمة قتل شاب يدعى ''سامي'' وهو ابن شرطي لعشيقته قبل أسبوعين بمنطقة سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' أن الجاني ارتكب جريمته انتقاما من عشيقته لأنها نصبت عليه قيد حياتها في مبلغ مالي كبير.



وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة، التي وقعت فصولها بمنزل معد للدعارة بمنطقة ''دوار الشرفاء'' بسيدي رحال الشاطئ، حيث انتهت جلسة خمرية بين الطرفين بقيام الجاني بقتل عشيقته بطريقة مروعة، قبل أن يقوم في محاولة لإخفاء معالم جريمته افتعال حادثة سير بسيارة الشركة التي يعمل بها بمنطقة دار بوعزة ''طماريس''، إلا أن مصالح الدرك الملكي التي حلت بمكان الحادث تبين لها من خلال البحث الأولي بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل.



وقد وُجهت للجاني تهمة القتل العمد مع الإصرار والترصد، ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها في حقه خلال الأسابيع المقبلة.





