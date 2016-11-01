توقيف مهاجرين مغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء.. لهذا السبب ﻿

أفادت السلطات بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بأنها اعتقلت ثلاثة مهاجرين مغاربة، وهم بصدد تهريب سيارات مسروقة إلى مدينة طنجة.

شوف تيفي

أفادت السلطات بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بأنها اعتقلت ثلاثة مهاجرين مغاربة، وهم بصدد تهريب سيارات مسروقة إلى مدينة طنجة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المهاجرين المغاربة أوقفوا وهم يهمون بصعود باخرة تؤمن رحلة بين الجزيرة الخضراء وطنجة، ليتم حجز السيارات التي كانت بحوزتهم. وقد جاء ذلك بعد التأكد من أن السيارات الثلاث تمت سرقتها في مدن إسبانية، وقد عمد المتهمون على تغيير ترقيمها.



