 توقيف مهاجرين مغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء.. لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل | دولي

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا | مجتمع

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل

سكوب.. شوف تيفي تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت بباريس..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

سكوب.. ''شوف تيفي'' تكشف معلومات تظهر لأول مرة في قضية المجرد وشاهد عربي حضر الواقعة بفندق ماريوت

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ | حوادث و حقوق

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ

الداخلية تقوم بضبط ومراقبة المواد المتفجرة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب | بوليتيك

الداخلية تقوم بضبط ومراقبة المواد المتفجرة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب

هام لسكان مدينة الدار البيضاء..هذه عناوين صيدليات الحراسة ليومه الإثنين | مجتمع

هام لسكان مدينة الدار البيضاء..هذه عناوين صيدليات الحراسة ليومه الإثنين

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

توقيف مهاجرين مغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء.. لهذا السبب

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 21:13 توقيف مهاجرين مغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء.. لهذا السبب | حوادث و حقوق
توقيف مهاجرين مغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء.. لهذا السبب
أفادت السلطات بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بأنها اعتقلت ثلاثة مهاجرين مغاربة، وهم بصدد تهريب سيارات مسروقة إلى مدينة طنجة.

شوف تيفي
أفادت السلطات بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بأنها اعتقلت ثلاثة مهاجرين مغاربة، وهم بصدد تهريب سيارات مسروقة إلى مدينة طنجة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المهاجرين المغاربة أوقفوا وهم يهمون بصعود باخرة تؤمن رحلة بين الجزيرة الخضراء وطنجة، ليتم حجز السيارات التي كانت بحوزتهم. وقد جاء ذلك بعد التأكد من أن السيارات الثلاث تمت سرقتها في مدن إسبانية، وقد عمد المتهمون على تغيير ترقيمها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مهاجرين طنجة توقيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هزة أرضية ضواحي مدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ | حوادث و حقوق

مثير.. ثلاثة بيضاوة هددوا خليجين بنشر فيديوهات وصور فاضحة لهم.. وها كيفاش طيحوهم في الفخ

انفراد.. ها علاش ولد البوليسي قتل العشيقة ديالو في سيدي رحال ضواحي كازا | حوادث و حقوق

انفراد.. ها علاش ولد البوليسي قتل العشيقة ديالو في سيدي رحال ضواحي كازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو..بوطا تفركعات فكازا و ها شنو وقع لعائلة بسيطة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

فيديو..''بوطا'' تفركعات فكازا و ها شنو وقع لعائلة بسيطة

الفيلم المغربي خفة الرجل 2016 - Film Marocain Khfat Rjel 2016 HD | قنوات أخرى

الفيلم المغربي خفة الرجل 2016 - Film Marocain Khfat Rjel 2016 HD

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد لمجرد | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد لمجرد

الحصاد اليومي : تفكيك عصابة إجرامية بمدينة فاس يتزعمها مجرم خطير‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : تفكيك عصابة إجرامية بمدينة فاس يتزعمها مجرم خطير‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 16 دقيقة

فيديو جد مؤلم.. أم تلقن ابنها الشهادتين وهو على فراش الموت..وهذه هي التفاصيل

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع متخلى عنه بالفقيه بنصالح

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا | مجتمع

صادم..900 شخص يموتون سنويا بالسيدا في المغرب..وها شحال من مغربي فيه السيدا

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:مصر تمنع نهائيا محمد الريفي من الغناء و ها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.