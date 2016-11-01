عاجل .. شاب من أصل صومالي ينفذ هجوما بالولايات المتحدة الأمريكية ﻿

''شوف تيفي''
هاجم رجل من أصل صومالي جامعة أوهايو الحكومية، اليوم الاثنين فصدم بسيارته وطعن مارة في حرم الجامعة موقعا تسعة جرحى قبل أن تقتله الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس نقلا عن وسائل إعلام أميركية.
ونقلت قناة ''سي بي اس نيوز'' عن شرطي قوله أنه تم التعرف مبدئيا على المشتبه به و هو شاب من أصل صومالي في حوالي العشرين من عمره.
ونقلت ''ان بي سي نيوز'' عن مسؤولين آخرين أنه طالب في الجامعة في الثامنة عشرة من عمره وأنه لاجئ صومالي يقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
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