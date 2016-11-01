هام للمغاربة..اكتشاف جديد يقضي على السرطان ﻿

اكتشف علماء روس بالتعاون مع عاملين في شركة أمريكية اتحادا كيميائيا يضم الكبريت وهيدروكربونات وآزوت، يمكنه تدمير خلايا سرطانية بقيت منيعة على الطرق الأخرى من العلاج الكيميائي

شوف تيفي:وكالات

اكتشف علماء روس بالتعاون مع عاملين في شركة أمريكية اتحادا كيميائيا يضم الكبريت وهيدروكربونات وآزوت، يمكنه تدمير خلايا سرطانية بقيت منيعة على الطرق الأخرى من العلاج الكيميائي

ونقل المكتب الصحفي لمعهد موسكو الفيزيائي التقني عن ألكسندر كيسيلوف، وهو أحد الباحثين العلميين في المعهد قوله:'' لم يكن مصادفة اختيار هذا الاتحاد الكيميائي بالذات، لأن اتحادات امينوايزوتيازول تتمتع عادة بفعالية دوائية وبيولوجية عالية، ولذلك افترضنا أن مركبات هذه الفئة مع مجموعات كيميائية مناسبة قد تظهر النشاط المضادة للسرطان ..

وتجدر الإشارة إلى أن العلاج الكيميائي الذي يقوم الأطباء بواسطته بالقضاء على الأورام السرطانية يعمل وفق طريقتين:

-التأثير على الحمض النووي للخلايا السرطانية وتخريبه لإجبارها على التدمير الذاتي أو على الأقل منع تكاثرها وانقسامها.

- الطريقة الثانية باتت تحظى اليوم بشعبية كبيرة وهي العمل دون ظهور أشكال أكثر عدوانية من الخلايا السرطانية على خلفية تطور طفرات جديدة في جيناتها. وتسمى العقاقير العلاجية في الطريقة الثانية بـ ''انتي ميتوتيك''.

وقد تم الحصول على هذه المواد عن طريق التخليق الاصطناعي وكذلك تم العثور عليها في أنسجة بعض النباتات الآستوائية.

وعثر العلماء الروس على ''مواد أولية'' لـ''انتي ميتوتيك'' في البقدونس