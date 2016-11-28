بالصور..حكاية مؤلمة لشابين من أبناء الخيرية في المغرب خرجوهم للشارع وعطاوهم 28 درهم..تفاصيل مثيرة ﻿

أشعلت حكاية مؤلمة لشّابين ''إلياس'' و ''كريم'' مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اضطرا للعيش في الشارع، عقب خروجهما من الخيرية التي كان يسكنان بها نظرا لتجاوزهما سن 18 سنة.

''شوف تيفي''

أشعلت حكاية مؤلمة لشّابين ''إلياس'' و ''كريم'' مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اضطرا للعيش في الشارع، عقب خروجهما من الخيرية التي كان يسكنان بها نظرا لتجاوزهما سن 18 سنة.

وكشفت الصفحة الفايسبوكية التي تحمل اسم ''ناس المغرب'' جميع التفاصيل المتعلقة بهاذين الشابين ''إلياس'' البالغ من العمر 18 سنة و ''كريم'' 22 سنة، موضحة بأنهما غادرا الخيرية الإسلامية التي كان يعيشان بها، وتم منحهما مبلغ التوفير الخاص بهم والممنوح من التبرعات والذي بلغت قيمته 28 درهم.

وأوضحت هذه الصفحة الفايسبوكية أن الشابين، وجد نفسيهما في الشارع عرضة للبرد والتساقطات المطرية، ورفضا التخلي عن بعضهما وقرارا البقاء سويا، حيث قاما بالنوم في الحدائق، وأصيب أحدهما بأمراض جلدية، وفور وصولهما إلى بمدينة الدار البيضاء، تحصلا على مساعدة من أحد المحسنين الذي مكنهما من منزل يسكناه ويحميهما من الشارع.

وحكي كريم للصفحة المذكورة، عن تفاصيل مثيرة من حياته، موضحا بأنه خرج من دار الخيرية بالحسيمة وهو في سن 18 بسبب عدم نجاحه في البكالوريا، واستمر طوال أربع سنوات في المبيت بالشارع، ممّا تسبب له بالكثير من الأمراض، خاصة في جلده وعظامه التي تضرّرت من البرد، مشيرًا إلى أنه مرّ إلى مجال الفندقة حيث يدرس حاليًا في العام الثاني، دون أن يمنعه ذلك من مغازلة حلم الحصول على البكالوريا من جديد، إذ يستعد لاجتياز الامتحان.

وكشف كريم بأنه التقى بإلياس، الذي غادر دار الخيرية بأكادير بعد وصوله إلى عامه 18، وتنقلا من مكان لمكان، حيث كان في البداية معهما شابين آخرين أربعة أشخاص، حصلا على فرصة للحياة، بينما بقي هو وصديقه إلياس في الشارع ورفضا التخلي عن بعضهما البعض.