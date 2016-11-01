 سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان ﻿
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سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 19:11 سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان | ثقافة و فنون
سكوب حصري.. شوف تيفي من قلب باريس تكشف هوية الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد وموعد وقوفها أمام قاضي التحقيق بالزمان والمكان
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، وهي عاملة للنظافة في فندق ''ماريوت شانزليزيه''، ستقف أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس، غدا الثلاثاء، على الساعة 10 والنصف صباحا.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، وهي عاملة للنظافة في فندق ''ماريوت شانزليزيه''، ستقف أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس، غدا الثلاثاء، على الساعة 10 والنصف صباحا.

وحسب مصادر موثوقة لـ ''شوف تيفي'' من العاصمة الفرنسية باريس فإن عاملة النظافة تدعى ''بينا مامادو'' ''benna mamado''، وهي الشاهدة الوحيدة إلى حدود اللحظة والتي ستدلي بأقوالها أمام قاضي التحقيق يوم غد الثلاثاء لمطابقتها مع أقوالها الأولى والتي أدلت بها أمام الشرطة الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذه المواجهة التي ستلعب دوار كبيرا في تغيير مجريات القضية ستتم بدون ضغوط على الشاهدة حتى يتوصل قاضي التحقيق بقرار قد يحسم في أمر المواجهة بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي اتهمته باغتصابها وتعنيفها.

وأوضح ذات المصدر بأن تطابق شهادة عاملة النظافة أمام قاضي التحقيق مع ما صرحت به أمام الشرطة سيعقد أكثر مهمة هيئة الدفاع عن ''المعلم''.

 

 

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد عاملة النظافة قاضي التحقيق عاملة نظافة

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