أياما بعد إنسحابه من قمة ''مالابو'' تضامنا مع المغرب...بوتفليقة يدعو أمير قطر لزيارة الجزائر غدا الثلاثاء ﻿

أيام قليلة مضت بعد إنسحاب قطر رفقة دول أخرى من القمة العربية الإفريقية التي إحتضنتها عاصمة غينيا الإستوائية ''مالابو''، سيزور أمير دولة قطر غدا الثلاثاء الجزائر بدعوة رسمية من الرئيس عبد العزيز

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أيام قليلة مضت بعد إنسحاب قطر رفقة دول أخرى من القمة العربية الإفريقية التي إحتضنتها عاصمة غينيا الإستوائية ''مالابو''، سيزور أمير دولة قطر غدا الثلاثاء الجزائر بدعوة رسمية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وكشفت ذات المصادر إستنادا لبيان رئاسة الجمهورية، أن المحادثات بين بوتفليقة وحمد ال ثاني ستتناول حسب تعبير البيان '' تعاونهما و شراكتهما الكثيفين و المثمرين على غرار مختلف المشاريع الصناعية المشتركة والجاري انجازها ببلدنا''.



وأوضح بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الطرفان سيقومان ''بتحليل التحديات التي تواجهها الأمة العربية ووضعية سوق المحروقات إضافة إلى قضايا أخرى إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك''.

من جهة ثانية، إستبقت بعض المواقع المعارضة، زيارة أمير دولة قطر، بالكشف عن مساعي النظام الجزائري الحصول على دعم مالي إضافي من قطر للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر منذ تدني أسعار النفط والغاز.

كما تأتي الزيارة أياما فقط بعد إنسحاب عدد من الدول من القمة العربية الإفريقية بغينيا الإستوائية إحتجاجا على ''البوليساريو'' من بينها قطر.