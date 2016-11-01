عاجل:تأجيل المهرجان الإقليمي للثقافة والفنون الأصيلة بالخميسات لهذا السبب ﻿

أعلن منظمو المهرجان الإقليمي للثقافة والفنون الأصيلة بمدينة الخميسات، أن الأخير سيتم تأجيله بسبب الأوضاع الجوية غير المستقرة التي تعرفها بلادنا.

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أعلن منظمو المهرجان الإقليمي للثقافة والفنون الأصيلة بمدينة الخميسات، أن الأخير سيتم تأجيله بسبب الأوضاع الجوية غير المستقرة التي تعرفها بلادنا.

المهرجان والذي اختير له كشعار الثقافة في خدمة التنمية، كان سيضرب موعدا مع ساكنة الخميسات خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 نونبر الحالي بمشاركة باقة متنوعة من نجوم الأغنية المغربية، ولكن وبسبب سوء الأحوال الجوية تم تأخيره إلى غاية 30 من نونبر وذلك إلى 03 من دجنبر المقبل.

هذا ويحرص المهرجان على التنوع في الألوان الموسيقية لإغناء الدورة الأولى، وذلك باستداعئه كل من حاتم عمور وزينة الداودية ونجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي وموس ماهر ونجم أغنية الراي رضا الطلياني بالإضافة إلى مجموعة الفناير.