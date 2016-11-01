عاجل..نايضة قرطاس في مريكان..وهذا هو عدد الجرحى ﻿

كشفت قناة ''سي بي سي إكسترا'' الأمريكية، في خبر عاجل قبل قليل، أن محيط جامعة أوهايو بولاية أوهايو الأمريكية، شهد حادث إطلاق نار.

''شوف تيفي'':



كشفت قناة ''سي بي سي إكسترا'' الأمريكية، في خبر عاجل قبل قليل، أن محيط جامعة أوهايو بولاية أوهايو الأمريكية، شهد حادث إطلاق نار.

وأوضحت القناة الأمريكية،بأن إطلاق النار هذا، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح تم على إثرها نقلهم إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت هذه القناة بأن الشرطة الأمريكية طوقت مكان إطلاق النار عقب وقوع الحادث.