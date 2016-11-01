عاجل..نايضة قرطاس في مريكان..وهذا هو عدد الجرحى ﻿

''شوف تيفي'':
كشفت قناة ''سي بي سي إكسترا'' الأمريكية، في خبر عاجل قبل قليل، أن محيط جامعة أوهايو بولاية أوهايو الأمريكية، شهد حادث إطلاق نار.
وأوضحت القناة الأمريكية،بأن إطلاق النار هذا، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح تم على إثرها نقلهم إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت هذه القناة بأن الشرطة الأمريكية طوقت مكان إطلاق النار عقب وقوع الحادث.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.