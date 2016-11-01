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من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 17:34 من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية | حوادث و حقوق
من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية
من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية

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من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية

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