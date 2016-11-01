الفيديو الذي أرعب المحتل الإسرائيلي.. الفلسطينيون يرفعون الآذان فوق أسطح منازلهم في وقت واحد ﻿

قام أهالي القدس المحتلة بالصعود فوق أسطح منازلهم ورفع الآذان في وقت واحد، كرد فعل منهم على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى منع الأذان في مساجد المدينة المحتلة.

''شوف تيفي''

قام أهالي القدس المحتلة بالصعود فوق أسطح منازلهم ورفع الآذان في وقت واحد، كرد فعل منهم على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى منع الأذان في مساجد المدينة المحتلة.



وأظهر مقطع فيديو جد مؤثر، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تعالي أصوات الفلسطنيين وهم يصدحون بالآذان، وذلك اعتراضًا منهم على قانون منع الآذان في القدس الشريف.



وتفاعل العرب بكثافة مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني داخل أراضيه من مضايقات عدة تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.





