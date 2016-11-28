بعد موضة السراويل المقطعة في أماكن حساسة..ظهور موضة جديدة ديال البنات وغضب فايسبوكي عارم ﻿

بعد ظهور موضة سراويل الفتيات ''المقطعة'' والتي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت صور أخرى لموضة جديدة خاصة بالفتيات أشعلت بدورها الصفحات الفايسبوكية وأغضبت البعض من النشطاء.

''شوف تيفي''



بعد ظهور موضة سراويل الفتيات ''المقطعة'' والتي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت صور أخرى لموضة جديدة خاصة بالفتيات أشعلت بدورها الصفحات الفايسبوكية وأغضبت البعض من النشطاء.



ونشر الفايسبوكيون صور هذه الموضة و هي عبارة عن سراويل مشروكة مع أحذية و التي وصفها البعض بالغريبة، بينما تمنى آخرون عدم وصولها للأسواق المغربية وارتداء الفتيات المغربيات لها.



ودافع فايسبوكيون آخرون عن هذه الموضة، موضحين بأن للمواطن الحرية الكاملة في اللباس كيفما كان شكله أو نوعه.





