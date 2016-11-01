إحتجاجات أمام البرلمان بالرباط ضد قرار خوصصة التعليم الأربعاء المقبل ﻿

تعتزم نقابة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل 30 نونبر الجاري، عقب مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع القانون الإطار

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تعتزم نقابة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل 30 نونبر الجاري، عقب مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع القانون الإطار للمنظومة التربوية القاضي بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي.

وندد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، لخطوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين التي وصفها "بالتخريبية والقاضية بضرب مجانية التعليم العالي والثانوي في المغرب"، داعيا كل الطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم وهيئات المجتمع المدني إلى الحضور إلى الوقفة الإحتجاجية عشية الأربعاء المقبل.

وخلف قرار مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين الأسبوع الماضي على مشروع القانون الإطار للمنظومة التربوية، موجة سخط عارمة من قبل النشطاء الفايسبوكيين الذين حذروا الحكومة من مغبة خوصصة قطاعي الصحة والتعليم، حيث إعتبروا القطاعين خط أحمر ويمس مصالح شريحة كبيرة في المجتمع المغربي.