 بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية | حوادث و حقوق

من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية

الفيديو الذي أرعب المحتل الإسرائيلي.. الفلسطينيون يرفعون الآذان فوق أسطح منازلهم في وقت واحد | حوادث و حقوق

الفيديو الذي أرعب المحتل الإسرائيلي.. الفلسطينيون يرفعون الآذان فوق أسطح منازلهم في وقت واحد

بعد موضة السراويل المقطعة في أماكن حساسة..ظهور موضة جديدة ديال البنات وغضب فايسبوكي عارم | مجتمع

بعد موضة السراويل المقطعة في أماكن حساسة..ظهور موضة جديدة ديال البنات وغضب فايسبوكي عارم

إحتجاجات أمام البرلمان بالرباط ضد قرار خوصصة التعليم الأربعاء المقبل | بوليتيك

إحتجاجات أمام البرلمان بالرباط ضد قرار خوصصة التعليم الأربعاء المقبل

بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو | ثقافة و فنون

بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو

مندوبية السجون:التقرير المنشور حول موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هدفه المس بسمعة القطاع | بوليتيك

مندوبية السجون:التقرير المنشور حول موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هدفه المس

بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية | بوليتيك

بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية

محمد الزيات يفجرها في وجه الفنانين المغاربة ويضع الأصبع على الجرح | ثقافة و فنون

محمد الزيات يفجرها في وجه الفنانين المغاربة ويضع الأصبع على الجرح

شوافة تعترف..جات عندي كيم كارديشيان باش نفك ليها النحس و هاشنو درت ليها‎ | دولي

شوافة تعترف..جات عندي كيم كارديشيان باش نفك ليها النحس و هاشنو درت ليها‎

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 16:52 بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو | ثقافة و فنون
بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو
كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 13 لمقتل الفنانة الراحلة ذكرى، أن عائلة هذه الأخيرة، قرّرت رفع قضية جديدة في مقتلها الذي أعلِن عنه في ظروف غامضة.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 13 لمقتل الفنانة الراحلة ذكرى، أن عائلة هذه الأخيرة، قرّرت رفع قضية جديدة في مقتلها الذي أعلِن عنه في ظروف غامضة.

وحسب موقع "بوابية تونس" فقد قال محمد الدالي شقيق ذكرى محمد أنّ عائلتها تحصّلت على معطيات جديدة وخطيرة بخصوص مقتلها تدحض الرواية التي قيل فيها أن زوجها قتلها ثمّ انتحر، وقد تصل العملية إلى اغتيال الفنانة التونسية.

وأوضح الموقع ذاته بأن دالي، أكّد في مفاجأة فجرّها للرأي العام وبعد 13 سنة من إغلاق الملف نهائيا، أنّ لديه معلومات بالأسماء والشخصيات متورطة في عملية اغتيال شقيقته، مشيرا إلى أنّهم ينتمون إلى دول معيّنة.

وأضاف ذات الموقع الذي نشر لأول مرة صورة توثق للحظة مقتل ذكرى، أن شقيق الراحلة، أشار إلى أنّ عملية الاغتيال مرتبطة بالأغنية التي غنتها ذكرى من كلمات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لأن بها إساءة لتلك الدول.

وعلاقة بالموضوع، نشر موقع "اليوم السابع، خبرا،معززا بتسجيل أغنية "من يجرأ يقول" للراحلة ذكرى، موضحة بأن هناك روايات تشير إلى أن هذه الأغنية كانت السبب الرئيسي لمقتل الراحلة ذكرى بعد أن أغضبت العديد من الجهات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وسائل إعلام الفنانة ذكرى الروايات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

محمد الزيات يفجرها في وجه الفنانين المغاربة ويضع الأصبع على الجرح | ثقافة و فنون

محمد الزيات يفجرها في وجه الفنانين المغاربة ويضع الأصبع على الجرح

بعد الدعوة للوقفة التضامنية مع سعد لمجرد.. هذا ما قاله سعد رمضان عن لمعلم | ثقافة و فنون

بعد الدعوة للوقفة التضامنية مع سعد لمجرد.. هذا ما قاله سعد رمضان عن لمعلم

عاجل وانفراد.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد

بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة غريبة..فتاة تتعرض للتعنيف بشكل يومي من طرف والدتها بسبب الغيرة..بغيت شي جمعية تبناني حيث ماما كتقتلني بالعصا منين كنكون حدا بابا (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

قصة غريبة..فتاة تتعرض للتعنيف بشكل يومي من طرف والدتها بسبب الغيرة..بغيت شي جمعية تبناني حيث ''ماما'' كتقتلني بالعصا منين كنكون حدا بابا (فيديو)

فلان لشوف تيفي: الإنتاج تسبب ليا فمشاكل مع الفنانين و ها علاش | بــووز

فلان لشوف تيفي: الإنتاج تسبب ليا فمشاكل مع الفنانين و ها علاش

الممثل المسرحي فلان لشوف تيفي: هاشكون المسؤول الحقيقي على تفكك مسرح الحي | بــووز

الممثل المسرحي فلان لشوف تيفي: هاشكون المسؤول الحقيقي على تفكك مسرح الحي

بديعة الصنهاجي: ما وقع لأخي درس للجميع ولو كانت الضحية امراة ماذا كان المجتمع سيصنع؟‎ | قنوات أخرى

بديعة الصنهاجي: ما وقع لأخي درس للجميع ولو كانت الضحية امراة ماذا كان المجتمع سيصنع؟‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

من زاوية أخرى..شاهد لحظة غرق شاب أثناء محاولته قطع الواد رفقة صديقه ومعهم عربة يدوية

الفيديو الذي أرعب المحتل الإسرائيلي.. الفلسطينيون يرفعون الآذان فوق أسطح منازلهم في وقت واحد | حوادث و حقوق

الفيديو الذي أرعب المحتل الإسرائيلي.. الفلسطينيون يرفعون الآذان فوق أسطح منازلهم في وقت واحد

بعد موضة السراويل المقطعة في أماكن حساسة..ظهور موضة جديدة ديال البنات وغضب فايسبوكي عارم | مجتمع

بعد موضة السراويل المقطعة في أماكن حساسة..ظهور موضة جديدة ديال البنات وغضب فايسبوكي عارم

إحتجاجات أمام البرلمان بالرباط ضد قرار خوصصة التعليم الأربعاء المقبل | بوليتيك

إحتجاجات أمام البرلمان بالرباط ضد قرار خوصصة التعليم الأربعاء المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.