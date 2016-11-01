بعد 13 سنة على مقتلها..ظهور أول صورة لذكرى غارقة في دمائها وتفاصيل جديدة+صورة وفيديو ﻿

كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 13 لمقتل الفنانة الراحلة ذكرى، أن عائلة هذه الأخيرة، قرّرت رفع قضية جديدة في مقتلها الذي أعلِن عنه في ظروف غامضة.

"شوف تيفي"







كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 13 لمقتل الفنانة الراحلة ذكرى، أن عائلة هذه الأخيرة، قرّرت رفع قضية جديدة في مقتلها الذي أعلِن عنه في ظروف غامضة.

وحسب موقع "بوابية تونس" فقد قال محمد الدالي شقيق ذكرى محمد أنّ عائلتها تحصّلت على معطيات جديدة وخطيرة بخصوص مقتلها تدحض الرواية التي قيل فيها أن زوجها قتلها ثمّ انتحر، وقد تصل العملية إلى اغتيال الفنانة التونسية.

وأوضح الموقع ذاته بأن دالي، أكّد في مفاجأة فجرّها للرأي العام وبعد 13 سنة من إغلاق الملف نهائيا، أنّ لديه معلومات بالأسماء والشخصيات متورطة في عملية اغتيال شقيقته، مشيرا إلى أنّهم ينتمون إلى دول معيّنة.

وأضاف ذات الموقع الذي نشر لأول مرة صورة توثق للحظة مقتل ذكرى، أن شقيق الراحلة، أشار إلى أنّ عملية الاغتيال مرتبطة بالأغنية التي غنتها ذكرى من كلمات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لأن بها إساءة لتلك الدول.

وعلاقة بالموضوع، نشر موقع "اليوم السابع، خبرا،معززا بتسجيل أغنية "من يجرأ يقول" للراحلة ذكرى، موضحة بأن هناك روايات تشير إلى أن هذه الأغنية كانت السبب الرئيسي لمقتل الراحلة ذكرى بعد أن أغضبت العديد من الجهات.