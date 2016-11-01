 بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية ﻿
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بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية | بوليتيك

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بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 16:09 بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية | بوليتيك
بتعليمات ملكية.. الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يستقبل قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية
بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين على مستوى

شوف تيفي:و م ع


بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دوبريغاد أبالو كادانغا قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن المباحثات تناولت التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية الطوغو، موضحا بأن هذا التعاون يهم بالخصوص تكوين أطر الجيش الطوغولي داخل مدارس ومراكز تكوين القوات المسلحة الملكية وكذا تبادل الزيارات .

وأضاف البلاغ أن المسؤولين بحثا من جهة أخرى سبل تشجيع وتوسيع هذا التعاون، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الممتاز لروابط الشراكة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الطوغولوية.

ويجري حاليا العمل على تعزيز التعاون العسكري والتقني بين الجيشين عبر مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية الطوغو.

ويقوم قائد أركان القوات المسلحة الطوغولية بزيارة للمملكة في الفترة ما بين 27 و30 نونبر الجاري على رأس وفد عسكري.

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