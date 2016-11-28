محمد الزيات يفجرها في وجه الفنانين المغاربة ويضع الأصبع على الجرح ﻿

كثيرة هي المشاكل التي يعيشها القطاع الفني في المغرب، وخصوصا الموسيقى والغناء، يصفها الفاعلين في القطاع الفني عشوائية كبيرة يعيشها القطاع على إيقاع فوضى غريبة، حتى أن التفكك الفني ساهم في خرق

شوف تيفي: ع.السكارجي

كثيرة هي المشاكل التي يعيشها القطاع الفني في المغرب، وخصوصا الموسيقى والغناء، يصفها الفاعلين في القطاع الفني عشوائية كبيرة يعيشها القطاع على إيقاع فوضى غريبة، حتى أن التفكك الفني ساهم في خرق القانون بطريقة أو بأخرى، وعدم التحالف والتضامن شكل طرف ديال الخبز بارد للفنانين الأجانب من أجل الإقتيات على ما لذ وطاب من أماكن شاغرة احتلها الفنان الأجنبي، دون أن يخضع لقانون معين يؤطر المهنة على المغربي واللبناني والمصري والسوري، لهذا نرى اليوم هذه العشوائية التي تسود الساحة الفنية المغربية، التي تفتقد لوثيقة مثل هذه (الصورة) تقنن المجال وتعطي الفرصة للجميع.

لكن الفنان الرائد محمد الزيات وضع أصبعه على الجرح الغائر الذي كلما مرت عليه الأيام كلما زاد عمقه، وتاهت فيه أصوات وطاقات مغربية، حيث قال الزيات من خلال تدوينة فايسبوكية غيورة على الفن المغربي "إخواني الموسيقيين، إقرؤوا هذه الوثيقة جيدا وتمعنوا في محتواها، وستعرفون لماذا نحن أغبياء ونتعرض للإستغلال والإستغباء، نقابات مشتتة تنخرها الصراعات انعدام الفاعلية ولا تقدم شيئا لحماية حقوق الفنان المغربي ،ستبقى حثالة أشباه الفنانين الأجانب تقتات من أرزاق بلدنا ونحن نغرق في سباتنا، تبا لك يا بارد القلب.

ملاحظة :البعض سيعتقد انني أكن حقدا دفينا على الأجانب، بالعكس منذ بداية مزاولتي لهذه المهنة لم يكن لي موفق من أي فنان أجنبي أبدا باستثناء شخص واحد لعلمي اليقين بخبثه وسواد قلبه وحقده على الوطن وأبناءه ونرجسيته الزائدة ، اللهم أهدنا في من هديت".

هذه تدوينة الزيات التي قد لا تعجب الكثيرين، ولكن ما عسى الفنانين المغاربة إلا أن يقولوا آمين، فمن المستحيل أن نرى خلال الفترة الراهنة اتحادا وقانونا مشرفا ومؤطرا للمهنة التي تميعت بفعل فاعل أو باش نكذبو على راسنا ونقولو على أنها مكتاب، والمؤمن مصاب.