شوافة تعترف..جات عندي كيم كارديشيان باش نفك ليها النحس و هاشنو درت ليها‎ ﻿

كشفت العرافة الشهيرة بين الفنانين في هوليوود، جاين والاس، خلال لقاء تلفزيوني أجري معها مؤخرا، عن أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المعروفة كيم كارديشيان، قد لجأت إليها بعد فترة وجيرة من

شوف تيفي:وكالات

كشفت العرافة الشهيرة بين الفنانين في هوليوود، جاين والاس، خلال لقاء تلفزيوني أجري معها مؤخرا، عن أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المعروفة كيم كارديشيان، قد لجأت إليها بعد فترة وجيرة من واقعة السرقة التي تعرضت لها في أسبوع الموضة في باريس في بداية شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب ترجمة مجلة جولولي، قالت المشعوذة عن حادثة كيم كاردشيان: كان لدينا حوار بعد تلك الواقعة، مضيفة : إنها الحياة، عندما تكون شخصاً مشهوراً، يمكن أن نتعرض للخطف أو السرقة.

وفي الوقت نفسة لم تعلن جاين والاس عما دار بينها وبين نجمة الإثارة كيم كارشيان، لكنها أخذتها على حسن نيتها قائلة: في الكثير من أوقات الحياة، قد لا ننتبه للتأثير الكبير الذي لدينا، و الناس يسعون إلى استغلال شهرتنا.