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بعد الدعوة للوقفة التضامنية مع سعد لمجرد.. هذا ما قاله سعد رمضان عن لمعلم

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 15:11 بعد الدعوة للوقفة التضامنية مع سعد لمجرد.. هذا ما قاله سعد رمضان عن لمعلم | ثقافة و فنون
بعد الدعوة للوقفة التضامنية مع سعد لمجرد.. هذا ما قاله سعد رمضان عن لمعلم
تزامنا مع دعوة الوقوف التضامنية مع الفنان المعتقل سعد لمجرد التي مرت أمس الأحد أمام القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء، خرج الفنان اللبناني سعد رمضان بتدوينة على صفحته الرسمية بالأنستغرام حيث قال

شوف تيفي

تزامنا مع دعوة الوقوف التضامنية مع الفنان المعتقل سعد لمجرد التي مرت أمس الأحد أمام القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء، خرج الفنان اللبناني سعد رمضان بتدوينة على صفحته الرسمية بالأنستغرام حيث قال فيها "لأول مرة رح احكي عن موضوع سعد المجرد و بعرف مأخر كثير بس انا ما كنت حاسب انه الموضوع راح يطول هالقد،لاني متأكد وبعرف سعد كتير منيح ومش من ليوم من 2007 وبعرف انو سعد ابن بيت ومش ممكن يعمل هيك شي ... اتمنى له الفرج القريب واتمنى انو يرجع لاهله وجمهوره وانو قريباً جدا نسمع اخبار حلوة انشالله".

ويعتبر سعد رمضان من بين الفنانين اللبنانيين الذين تربطهم علاقة الحب والمودة مع المغرب، حيث يعد من بين شبه المقيمين في هذا البلد الذي يحتضن مجموعة كبيرة من الفنانين العرب.

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سعد رمضان سعد لمجرد المغرب لبنان وقفة تضامن

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