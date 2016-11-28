عاجل..رموك يفصل رأس شخص عن جسده بالقرب من مقبرة الغفران في البيضاء..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

شهدت منطقة الهراويين بالقرب من مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثة خطير راح ضحيتها شخص بطريقة بشعة تهز النفوس.



شوف تيفي"

شهدت منطقة الهراويين بالقرب من مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثة خطير راح ضحيتها شخص بطريقة بشعة تهز النفوس.

فحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك كان يقوم بربط حزام حذائه، لتقوم شاحنة من الحجم الكبير "رموك" بصدمه بقوة متسببة في مشهد مروع بفصل رأسه عن جسده.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان من أجل المعاينة بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.