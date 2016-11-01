 إنفراد : هذا هو سبب ''المضاربة'' التي وقعت داخل قسم بتارودانت بين أستاذ الرياضيات و تلاميذه بتارودانت ﻿
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إنفراد : هذا هو سبب ''المضاربة'' التي وقعت داخل قسم بتارودانت بين أستاذ الرياضيات و تلاميذه بتارودانت

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 14:41 إنفراد : هذا هو سبب المضاربة التي وقعت داخل قسم بتارودانت بين أستاذ الرياضيات و تلاميذه بتارودانت | مجتمع
إنفراد : هذا هو سبب ''المضاربة'' التي وقعت داخل قسم بتارودانت بين أستاذ الرياضيات و تلاميذه بتارودانت
كشفت مصادر نقابية بنيابة التعليم بتارودانت، أن سبب الصراع بين أستاذ مادة الرياضيات الذي ظهر على شريط الفيديو مؤخرا، وتلاميذه بمؤسسة محمد الخامس بالمدينة، يعود إلى رفض بعض التلاميذ الجلوس في صف

شوف تيفي 


كشفت مصادر نقابية بنيابة التعليم بتارودانت، أن سبب الصراع بين أستاذ مادة الرياضيات الذي ظهر على شريط الفيديو مؤخرا، وتلاميذه بمؤسسة محمد الخامس بالمدينة، يعود إلى رفض بعض التلاميذ الجلوس في صف منعزل عن الصف المقابل لجلوس التلميذات.

وأوضحت ذات المصادر، أن الأستاذ الذي ظهر على شريط الفيديو يتصارع مع تلميذ بالقسم، في الحصة المسائية ليوم الأربعاء الماضي المخصصة لمادة الرياضيات، طالب التلاميذ بالجلوس منعزلين على أساس الذكور في جانب والإناث في الجانب الأخر، قبل الشروع في تقديم الدروس.

وأضافت ذات المصادر، أن الأستاذ يطالب باسترجاع كرامته ومعاقبة مصور الفيديو من داخل القسم، حيث اشتكى الأستاذ المذكور، الذي قررت وزارة بلمختار توقيفه عن العمل مؤقتا، اللجوء للقضاء ضد التلميذ الذي تشاجر معه، كما رفع شكوى ضد مصور الفيديو بالهاتف الجوال داخل الفصل الدراسي.

وإستنادا لرواية مصادر متطابقة، فقد إنتقل أستاذ الرياضيات الذي ظهر على شريط الفيديو من نيابة التعليم بتزنيت إلى تارودانت، كما صدرت في حقه عقوبة التوقيف عن العمل لثلاثة أشهر، استكملت في الأسبوع الأول من غشت الماضي، ويستأنف الأستاذ المذكور عمله في شتنبر الماضي داخل الثانوية التأهيلية محمد الخامس المعروفة تاريخيا بتلقي شخصيات سياسية الدراسة بها.

من جهة ثانية، رفض المدير المكلف بتسيير أكاديمية سوس ماسة تقديم أي توضيحات حول الموضوع، مطالبا بمزيد من الوقت لإنهاء التحقيقات التي تباشرها لجان حول الموضوع.

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