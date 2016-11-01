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هذه هي الأكلة التي يعشقها الملك محمد السادس بإفريقيا..وهذا ما يقوم به في الأحياء الفقيرة

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 14:33 هذه هي الأكلة التي يعشقها الملك محمد السادس بإفريقيا..وهذا ما يقوم به في الأحياء الفقيرة | بوليتيك
هذه هي الأكلة التي يعشقها الملك محمد السادس بإفريقيا..وهذا ما يقوم به في الأحياء الفقيرة
كشفت مجلة ''جون أفريك'' الفرنسية، اليوم الاثنين، العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة بالملك محمد السادس خلال قيامه بزيارة للعديد من الدول الإفريقية.

"شوف تيفي"

 

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الاثنين، العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة بالملك محمد السادس خلال قيامه بزيارة للعديد من الدول الإفريقية.

وأوضحت المجلة الفرنسية بأن الملك محمد السادس خلال زيارته لدول جنوب الصحراء يفعل ما لا يجرؤ أي زعيم دولة أخرى على القيام به، إذ يؤجر سيارة، ويقودها بنفسه بدون بروتوكول، ثم يقوم بجولة بالأحياء المهمشة والفقيرة الموجودة في العواصم الإفريقية التي حل بها مثل دكار، وليبروفيل، وأبيدجان وكيغالي، ويلتقي بالناس، ويلتقط معهم صور "سيلفي" كما يفعل تماما خلال تواجده بالمغرب.

وأضافت المجلة بأن المسؤولين الأفارقة، وتكريما لضيفهم الملك محمد السادس، يقدمون له مجموعة من الأطباق المغربية مثل الطاجين والكسكس، وأطباق محلية أخرى مثل طبق بسطيلة بالملوخية الذي يحبه الملك ويفضله.

وأشارت المجلة الملك محمد السادس بأن الملك محمد السادس يحصل على استقبال نجوم موسيقى "الروك" بالدول الإفريقية، لأنه وعكس باقي قادة العالم يبقى لمدة طويلة بهذه الدول الإفريقية.

 

 

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