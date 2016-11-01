فرنسا تمنح 2500 أورو للمهاجرين المغاربة الراغبين في العودة لوطنهم ﻿

قرر المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج(Ofii) رفع قيمة المنحة المقدمة للمهاجرين واللاجئين من 650 أورو في السابق إلى 2500 أورو إلى متم 2016، شريطة قبول المهاجرين المغادرة الطوعية من الأراضي الفرنسية في اتجاه

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قرر المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج(Ofii) رفع قيمة المنحة المقدمة للمهاجرين واللاجئين من 650 أورو في السابق إلى 2500 أورو إلى متم 2016، شريطة قبول المهاجرين المغادرة الطوعية من الأراضي الفرنسية في اتجاه بلدانهم الأصلية.

ويشمل القرار 7000 من المهاجرين واللاجئين في مراكز الاستقبال والتوجيه (CAO)، ومن بينهم مغاربة.

وأوردت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية الخبر، مؤكدة أن السلطات الفرنسية استثنت من المبلغ ثمن تذكرة الطائرة، مع تقديم مساعدة للراغبين في هذا العرض على إقامة مشاريع خاصة في بلدانهم الأصلية، ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل في دول المنشأ.