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عاجل وانفراد.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 14:10 عاجل وانفراد.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد
في تطور جديد قد لا يخدم مصالح الفنان المغربي سعد لمجرد، علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، استقرت مرة أخرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك

 

"شوف تيفي":

في تطور جديد قد لا يخدم مصالح الفنان المغربي سعد لمجرد، علمت "شوف تيفي" أن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، استقرت مرة أخرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لممارسة ضغط أكثر على هيئة دفاع المجرد للاستجابة لمطالبها المالية.

وحسب مصدر "شوف تيفي"، اليوم الاثنين، فإن بريول قررت العودة للعاصمة الفرنسية بتنسيق مع مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن قضيتها المعقدة مع الفنان المغربي، وذلك لكي تكون على علم بمسار المفاوضات مع محاميي "المعلم" في حال الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن استدعاء عاملة النظافة من طرف محاميي الفتاة الفرنسية للوقوف أمام قاضي التحقيق الأربعاء المقبل، هو محاولة للضغط أكثر على هيئة الدفاع عن لمجرد للتنازل والاستجابة لجميع مطالبهم وخاصة تلك المتعلق بالشق المالي.

وأوضح ذات المصدر بأن الفتاة الفرنسية تتوفر على هيئة محاماة محنكة، استطاعت توجيه مسار القضية لصالحها، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لكي يغادر المجرد أسوار سجن فلوري يبقى هو تقديم مجموعة من التنازلات ومن بينها تمكين الفتاة الفرنسية من مبالغ مالية مهمة.

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