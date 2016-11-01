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بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 13:29 بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله | ثقافة و فنون
بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله
نفت ابنة خالة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية تورطه في قضية اغتصاب،أن يكون أخ سعد لمجرد الأكبر على خلاف مع ''لمعلم''.

شوف تيفي:

 

نفت ابنة خالة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية تورطه في قضية اغتصاب،أن يكون أخ سعد لمجرد الأكبر على خلاف مع "لمعلم".

و كشفت المتحدثة لشوف تيفي،أن الشيء الذي منع علي من زيارة أخيه بسجن فلوري، راجع إلى ارتباطاته المهنية بلندن لكنه يتصل يوميا بوالدته نزهة للاطمئنان على حالة أخيه الصحية و النفسية.

و أضافت متسائلة:"كيفاش مخاصمين وعلي هو لي رْبى سعد منين كان صغير و كيحماق عليه و متأكد من البراءة ديالو بحالنا كاملين".

للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المرجو مشاهدة فيديو التصريح..

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد لمجرد أخيه علي لندن سجن فلوري

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