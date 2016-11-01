بالفيديو.. هذه حقيقة الخلاف بين الفنان سعد لمجرد و أخيه الأكبر و ها علاش ممشاش يزورو فالحبس بعد اعتقاله ﻿

نفت ابنة خالة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية تورطه في قضية اغتصاب،أن يكون أخ سعد لمجرد الأكبر على خلاف مع ''لمعلم''.

شوف تيفي:

نفت ابنة خالة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية تورطه في قضية اغتصاب،أن يكون أخ سعد لمجرد الأكبر على خلاف مع "لمعلم".

و كشفت المتحدثة لشوف تيفي،أن الشيء الذي منع علي من زيارة أخيه بسجن فلوري، راجع إلى ارتباطاته المهنية بلندن لكنه يتصل يوميا بوالدته نزهة للاطمئنان على حالة أخيه الصحية و النفسية.

و أضافت متسائلة:"كيفاش مخاصمين وعلي هو لي رْبى سعد منين كان صغير و كيحماق عليه و متأكد من البراءة ديالو بحالنا كاملين".

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