قيادي في البيجيدي: لايمكن الاستغناء عن الاستقلال والتقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي ﻿

أكد قيادي بحزب العدالة والتنمية أن الإعلان عن التحالف الحكومي هي مسألة وقت فقط في إنتظار إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن موقفه الرسمي من المشاركة في الحكومة.

شوف تيفي



أكد قيادي بحزب العدالة والتنمية أن الإعلان عن التحالف الحكومي هي مسألة وقت فقط في إنتظار إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن موقفه الرسمي من المشاركة في الحكومة.



وكشف القيادي، أن تواجد حزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية في الحكومة المقبلة محسوم منذ إعلان الحزبين لموقفهما خلال المشاورات الأولية، حيث أن تصريحات رئيس الحكومة وإجماع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، واضح في هذا الموضوع.



ونفى ذات المصدر الأخبار الرائجة عن إمكانية تضحية رئيس الحكومة بالحزبين لفسح المجال أمام التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري، مؤكدا بأن "السياسة أخلاق قبل كل شيء"، حيث لا يمكن لرئيس الحكومة إعلان تحالفه مع أي حزب ثم يتراجع بعد ذلك.



وأوضح ذات المصدر، أن تأخر تشكيل الحكومة راجع فقط لتأخر حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا أن حزب الإتحاد الدستوري سيعلن في المستقبل إنضمامه الكامل لحزب الحمامة نظرا للعلاقات القوية التي تجمع عزيز أخنوش بمحمد ساجد منذ زمان.



وقال ذات المصدر، أن الحديث عن فشل تشكيل الحكومة سابق لأوانه، حيث أن إعلان تشكيل الحكومة في النسخة المنتهية ولايتها إستغرق أكثر من شهرين، في حين أن المفاوضات الحالية حسمت أغلبية مريحة لبن كيران بعد إعلان حزب الإتحاد الإشتراكي المشاركة بعد أقل من شهرين على الإنتخابات، لكن تشبث رئيس الحكومة بعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.







