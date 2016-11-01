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بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 13:17 عاجل.. الحموشي يتفاعل مع شريط اتهام شرطي باغتصاب فتاة بإمنتانوت ومعطيات جديدة تظهر لأول مرة+فيديو | مجتمع
عاجل.. الحموشي يتفاعل مع شريط اتهام شرطي باغتصاب فتاة بإمنتانوت ومعطيات جديدة تظهر لأول مرة+فيديو
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل سريع وإيجابي مع مقطع فيديو تم تداوله أول أمس السبت 26 نونبر الجاري بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينقل تصريحا لسيدة بوجه غير مكشوف تلتمس فيه الإنصاف بعد



"شوف تيفي"

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل سريع وإيجابي مع مقطع فيديو تم تداوله أول أمس السبت 26 نونبر الجاري بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينقل تصريحا لسيدة بوجه غير مكشوف تلتمس فيه الإنصاف بعد ادعائها تعرضها للاغتصاب الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بمدينة إمنتانوت.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بهذا الصدد أظهرت أن الأمر يتعلق بشكاية توصلت بها بتاريخ 22 نونبر 2013، تزعم من خلالها المعنية بالأمر أن موظف شرطة قد عرضها للاغتصاب الناتج عنه حمل، قبل أن تتراجع هذه الأخيرة عن أقوالها وتصرح أن علاقة الفساد كانت رضائية بينهما، حيث تم إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع وإحالة الطرفين على القضاء الذي أصدر حكما نهائيا يقضي ببراءة موظف الشرطة، وإدانة الشاكية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية.

وأضاف المصدر ذاته بأن من خلال تطورات هذه القضية، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بعدما كشف البحث الذي باشرته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الأخير كان موضوع متابعة قضائية في ملف آخر يتعلق بالمشاركة في تبادل العنف بين ثلاث سيدات من عائلة واحدة.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر أمني أن قرار التوقيف يأتي في إطار تفاعل مصالح الأمن الوطني مع شكايات المواطنين، وفي سياق تدعيم آليات التخليق في المرفق الشرطي، وذلك في انتظار المآل النهائي للمسطرة القضائية الجارية بشأن هذه القضية، ليتسنى ترتيب المسؤوليات التأديبية في شأنه.

 

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المغرب شوف تيفي موظف شرطة الاغتصاب المدير العام للأمن الوطني مدينة أمنتانوت الحموشي

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