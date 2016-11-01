تفكيك عصابة إجرامية بمدينة فاس يتزعمها مجرم خطير ملقب بـ ''أعميمي'' ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بولاية فاس، أخيرا، من وضع حد لنشاط مجرم خطير ملقب بـــ''اعميمي''، والذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصص في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وبالاعتداء بالضرب و الجرح





"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بولاية فاس، أخيرا، من وضع حد لنشاط مجرم خطير ملقب بـــ"اعميمي"، والذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصص في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وبالاعتداء بالضرب و الجرح بالمدينة العلمية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى فاس المدينة بعد عملية ترصد من طرف عناصر الأمن، تكللت بتوقيفه بمعية شريكه في الأعمال الإجرامية وهم بصدد محاولة التربص بالمارة قصد سرقة أغراضهم

وأضاف المصدرذاته بأنه المصالح الأمنية، عرضت "أعميمي" على الضحايا اللدين تعرفوا عليه، وقد ثم العثور بحوزته على سلاح أبيض هاتف نقال قطعة من مخدر الشيرا و 03 بطائق للذاكرة لهواتف نقالة موضوع السرقات.

وأوضح ذات المصدر بأن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بشأن المنسوب إليهم